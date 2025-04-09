МИД Румынии назвал необоснованной высылку двух своих дипломатов из РФ

«Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — приводит заявление румынского дипведомства «РИА Новости».
Ранее в этот день стало известно, что Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры. По словам МИД РФ, временно поверенной в делах Румынии в Российской Федерации Лилиане Бурде была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.
В этот же день Министерство иностранных дел России вызвало Лилиану Бурду в департамент государственного протокола.
До этого, в феврале, румынское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ Елену Копнину после обнаружения обломков беспилотника на территории республики. Ей было передано решительное осуждение в связи с якобы «неоднократным нарушением воздушного пространства» республики.