МИД Румынии назвал необоснованной высылку двух своих дипломатов из РФ

Ранее в этот день стало известно, что Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры. По словам МИД РФ, временно поверенной в делах Румынии в Российской Федерации Лилиане Бурде была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.