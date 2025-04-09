Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

Она напомнила, что до того, как Макрон начал «раскрывать над всеми ядерный зонтик», он активно требовал дать ему роль в переговорном процессе. «На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, отправить куда-то свои контингенты», — удивилась представитель МИД РФ и призвала президента Франции определиться с мнением.