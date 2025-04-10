Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве

«Уважаемый Андрей Леонидович, для меня большая гордость приветствовать на территории Самарской области делегацию банка ВТБ, которая сегодня работает в Самаре и Тольятти, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Андрею Костину. — ВТБ — это не просто банк, это финансовый институт, институт развития. Наши предприятия получают системообразующую поддержку банка, мы взаимодействуем по линии поддержки ОПК, знаем какую поддержку вы оказываете “АВТОВАЗ”. Самое главное — помощь населению Самарской области. Услуги, которые оказывают банк, они качественные и своевременные, позволяют развиваться нашему региону».