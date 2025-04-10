Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Милитаризация Молдавии является угрозой и вызовом для Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
Молдова, к сожалению, милитаризируется, и для нас это угроза и вызов, потому что мы считаем, что урегулирование должно быть максимально мирным. И здесь основа нашего мира — это миротворческая операция на Днестре, она является незыблемой.
Глава МИД ПМР также отметил, что приднестровская сторона принимает все меры, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.
«А что должно делать Приднестровье? Защищать интересы своего народа, обеспечивать дееспособность миротворческой операции, использовать любые дипломатические возможности для того, чтобы отстаивать свои интересы на мировой арене», — отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.