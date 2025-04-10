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Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал милитаризацию Молдавии угрозой для страны.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Милитаризация Молдавии является угрозой и вызовом для Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Молдова, к сожалению, милитаризируется, и для нас это угроза и вызов, потому что мы считаем, что урегулирование должно быть максимально мирным. И здесь основа нашего мира — это миротворческая операция на Днестре, она является незыблемой.

Виталий Игнатьев
глава министерства иностранных дел ПМР

Глава МИД ПМР также отметил, что приднестровская сторона принимает все меры, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

«А что должно делать Приднестровье? Защищать интересы своего народа, обеспечивать дееспособность миротворческой операции, использовать любые дипломатические возможности для того, чтобы отстаивать свои интересы на мировой арене», — отметил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.