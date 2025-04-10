Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России

«В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет», — считает он.