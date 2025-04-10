Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России

«Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период “проверить”, готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава», — говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут сделать это в Эстонии. Всем европейским столицам будет предложено решить, стоит ли активировать 5-ю статью», — приводятся в документе слова Диля.
В статье 5 устава НАТО сказано, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО. В таком случае каждое государство — член альянса может немедленно принять индивидуальные или совместные действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
Комментируя ситуацию на Украине, Диль заявил, что происходящее там «касается не только Украины, но и безопасности стран Восточной Европы».
«И даже безопасности Соединенных Штатов, хотя сейчас они этого не видят. Это не столкновение, в котором русские просто хотят захватить часть бывшего СССР. Они хотят нового порядка безопасности. Они хотят иметь право голоса в европейских странах», — сказал Диль.
Замглавы БНД назвал Россию и миграцию главными угрозами для Германии.
«В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет», — считает он.
На вопрос об отношениях своего ведомства с американскими коллегами после избрания президентом Дональда Трампа, Диль сказал, что по-прежнему доверяет США, так как отношения двух стран остаются хорошими и на уровне сотрудников.
«Но я верю и опасаюсь, что в будущем политическое руководство США заставит их сосредоточиться на других вопросах или по-другому взглянуть на вопросы, которые нас объединяли… Мы не хотим, чтобы это стало самосбывающимся пророчеством. Мы сотрудничаем, но мы также готовимся к тому времени, когда мы не будем сотрудничать», — сказал замглавы БНД.