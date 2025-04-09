Захарова: Противоречия в словах Макрона о РФ могут быть из-за перепадов давления

Противоречия в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее был готов вести переговоры с Россией от лица Европы, а затем надумал защитить ее от Москвы французским ядерным оружием, могут быть вызваны перепадами атмосферного давления. Об этом в интервью телеканалу «Москва-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», — сказала она.
По ее ощущениям, имеется какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена.
Дипломат напомнила, что до того, как этот «ядерный Оле-Лукойе» начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Но уже на следующий день начал риторику о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, добавила Захарова.
Как писал сайт KP.RU, 6 апреля французский политик Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрону необходимо объявить импичмент, в том числе за курс на конфронтацию с Россией. По его словам, сейчас хозяин Елисейского дворца действует совершенно единолично, игнорирует парламент страны и осознанно ведет Францию к ядерному конфликту с Россией.
Напомним, французский президент уже не раз делает довольно громкие заявления в адрес Москвы. Так, он называл Россию некой «угрозой» для всей Европы.