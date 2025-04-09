Захарова: Противоречия в словах Макрона о РФ могут быть из-за перепадов давления

Дипломат напомнила, что до того, как этот «ядерный Оле-Лукойе» начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Но уже на следующий день начал риторику о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, добавила Захарова.