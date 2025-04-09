Трамп объявил о немедленном повышении тарифов для Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%. Накануне Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку . Представители КНР в их число не входит, президент США объяснил такое поведение гордостью . В Пекине же заявили, что не смирятся с тарифным шантажом .