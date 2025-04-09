Трамп объявил о немедленном повышении тарифов для Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем — на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%. Накануне Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку». Представители КНР в их число не входит, президент США объяснил такое поведение «гордостью». В Пекине же заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом».
Вечером 9 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь повышает ставки в экономическом противостоянии с Китаем и вводит для товаров из КНР рекордную пошлину в размере 125%, они вступают в силу «незамедлительно». Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп обвинил Пекин в «отсутствии уважения к мировым рынкам» и выразил надежду, что власти КНР «в ближайшем будущем осознают, что времена ограбления США и других стран больше не являются устойчивыми или приемлемыми».
По его словам, к настоящему времени «более 75 стран обратились к представителям Соединенных Штатов» с запросом на переговоры об урегулировании тарифных вопросов. Для них существенное повышение тарифов будет отложено на 90 дней с взиманием в этот период ставки в размере 10%.
«Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза», — пояснил министр финансов США Скотт Бессент.
Это согласуется с предыдущими заявлениями американских властей: как сообщала телекомпания CNN, накануне Белый дом ясно дал понять, что двери для новых торговых переговоров широко открыты — даже если точная формула получения льгот по пошлинам остается неясной.
Выступая перед группой республиканцев вечером 8 апреля Трамп сделал довольно-таки уничижительные комментарии об этом.
«Эти страны звонят нам. Целуют меня в задницу. Они умирают от желания заключить сделку», — сказал Трамп.
По его словам, иностранным лидерам приходится унижаться, чтобы избежать новых тарифов: ~ «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».~
Президент США уточнил, что в список просителей пока не входит Пекин, но при этом выразил уверенность, что Китай также хотел бы договориться с США.
«Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как предложить, потому что они гордые», — заявил Трамп.
Повышенное внимание к этому вопросу со стороны лидеров разных стран подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, «телефоны разрываются от звонков, люди хотят поговорить с этой администрацией, с этим президентом и его командой по торговле, чтобы попытаться заключить сделку».
Китай не отступает.
Китай не собирается пасовать перед «некрасивым торговым поведением США», характеризуя его как «экономическую травлю». Об этом сообщил китайский государственный телеканал CGTN.
«Если в Вашингтоне рассчитывали запугать Пекин — опять не вышло», — заявили в Китае.
Днем 9 апреля стало известно, что Комитет по тарифным правилам КНР принял решение о ~повышении ставки на все импортируемые из США товары еще на 50% — с заявленных несколько дней назад 34 до 84%. ~
В министерстве коммерции КНР заявили, что «в торговой войне нет победителя и Китай не хочет торговой войны». Однако китайское правительство «ни в коем случае не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как наносят ущерб законным правам и интересам китайского народа».
В заявлении также сказано, что Китай готов к консультациям с США на тему торгово-экономических отношений и призывает решать проблемы «посредством диалога и консультаций на равной основе».
Трамп, судя по его заявлениям, будет совсем не против. По его словам в Truth Social, «Китай тоже хочет заключить сделку… Мы ждем их звонка. Это произойдет».
2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — изначально 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел пошлины на американские товары. Лидеры многих стран мира осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.