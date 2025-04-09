Трамп объяснил паузу в пошлинах беспокойством людей

Американский президент Дональд Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан, сообщает The New York Times.
Отвечая на вопрос о своем заявлении, что введение пошлин откладываться не будет, американский президент сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. Однако вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену».
Министр финансов США Скотт Бессент, выступая перед американской ассоциацией банкиров, назвал Китай «самым большим нарушителем» в истории.
Введение масштабных пошлин произошло 2 апреля. Тогда Трамп ввел тарифы на товары из около 180 стран и территорий. Мировые рынки отреагировали на решение американского президента резко негативно: индексы ключевых фондовых бирж теряли рекордные значения.
Миллиардер Билл Экман ранее предложил Трампу объявить 90-дневную паузу, поскольку из-за пошлин США «потеряют доверие лидеров бизнеса». Позднее, в среду, 9 апреля, США на 90 дней взяли паузу на введение масштабных пошлин против торговых партнеров для более 75 стран. На этот срок будет действовать пошлина 10%. Американский лидер повысил пошлины лишь для Китая — до 125%. Это связано с ответным повышением КНР тарифов на американские товары в сумме до 84%.