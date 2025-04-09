«Влияние атмосферного давления»: Захарова с иронией объяснила переменчивую риторику Макрона

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», — предположила с иронией Захарова в беседе с телеканалом «Москва 24».
Ранее французский лидер заявил о подготовке так называемой «миссии сил сдерживания» для Украины. Макрон выразил уверенность в способности европейских военных взять под контроль ситуацию в Незалежной. Однако соотечественники не оценили слова главы государства и посоветовали ему равняться на Владимира Путина и Дональда Трампа.