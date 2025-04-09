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Зеленский заявил, что Украина готова купить у США большой пакет оружия

Киев готов найти 30−50 миллиардов долларов на военные закупки.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил, что Киев не просит у США военную помощь бесплатно, а готов приобрести крупный пакет вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, украинская сторона уже направила Вашингтону соответствующий запрос, пишет ТАСС.

Зеленский также рассказал, что в телефонном разговоре с Дональдом Трампом просил предоставить хотя бы десять комплексов Patriot.

По словам украинского политика, Киев готов потратить даже $30−50 млрд на военные закупки, но источник этих средств в условиях дефицита бюджета он не назвал.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский, используя свое положение, занимается коррупцией и воровством в больших масштабах, он мог украсть порядка 30 млрд долларов.