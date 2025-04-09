Владимир Зеленский заявил, что Киев не просит у США военную помощь бесплатно, а готов приобрести крупный пакет вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, украинская сторона уже направила Вашингтону соответствующий запрос, пишет ТАСС.
Зеленский также рассказал, что в телефонном разговоре с Дональдом Трампом просил предоставить хотя бы десять комплексов Patriot.
По словам украинского политика, Киев готов потратить даже $30−50 млрд на военные закупки, но источник этих средств в условиях дефицита бюджета он не назвал.
Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский, используя свое положение, занимается коррупцией и воровством в больших масштабах, он мог украсть порядка 30 млрд долларов.