Трамп назвал Си Цзиньпина другом

«Он мой друг. Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится», — сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп добавил, что уважает китайского лидера, но Китай «плохо обошелся» с США.
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и тот ему нравится.
«Он мой друг. Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится», — сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп добавил, что уважает китайского лидера, но Китай «плохо обошелся» с США.