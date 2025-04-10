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Трамп заявил, что «в какой-то момент» рассчитывает встретиться с Путиным

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает «в какой-то момент» на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Источник: AP 2024

«В какой-то момент», — ответил Трамп, когда у него поинтересовались, надеется ли он на встречу с Путиным в Саудовской Аравии. «Посмотрим. Мы должны дойти до этого», — добавил глава администрации США. Его визит в Саудовскую Аравию намечен на май.

В этом контексте Трамп затронул тему конфликта на Украине, выразив сожаление по поводу продолжения военных действий и фактически высказавшись за их скорейшее прекращение. «Мы должны дойти до этого быстро», — убежден президент США.

«Я хочу, чтобы сделку заключили Россия и Украина. Они должны заключить сделку. Надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией и Украиной», — добавил Трамп.

Как отметил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе.