Трамп заявил, что «в какой-то момент» рассчитывает встретиться с Путиным

«В какой-то момент», — ответил Трамп, когда у него поинтересовались, надеется ли он на встречу с Путиным в Саудовской Аравии. «Посмотрим. Мы должны дойти до этого», — добавил глава администрации США. Его визит в Саудовскую Аравию намечен на май.