Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп не уточнил, проводятся ли уже переговоры по организации такой встречи, а также не озвучил предполагаемую дату ее проведения, сказав, что хочет встретиться с Путиным «в какой-то момент».
«В какой-то момент — да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с российским президентом.
Накануне Трамп выразил уверенность в том, что и российский президент Владимир Путин, и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине.
Ранее американский сенатор Шифф рассказал, что президент США Дональд Трамп только изображает негодование в отношении лидера России Владимира Путина. На самом деле он восхищается российским президентом и даже немного его боится.
Тем временем советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему воздержаться от новых телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня в зоне украинского конфликта.