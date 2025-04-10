Новости СВО. Армия России зашла в Калиново и двигается к Горналю, ВСУ покидают окрестности Дзержинска, переговоры России и США, 10 апреля

В Стамбуле ожидается очередной раунд переговоров между Россией и США. Члены российской делегации во главе с послом в США Александром Дарчиевым уже находятся в Турции. По словам дипломата, Россия поставит перед США на консультациях в Стамбуле вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, что может стимулировать официальные контакты и бизнес. Дарчиев отметил, что представители России и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипломатических миссий, российских взносов в бюджеты международных организаций. На встрече также пойдёт разговор о возврате изъятой дипломатической собственности. Как сообщает РИА «Новости», посол России ожидает, что переговоры в Стамбуле помогут избавиться от «токсичного наследия» администрации Байдена.