Пентагон назвал условия для военного присутствия США в Европе: Все зависит от переговоров с Россией

Переговоры США и России являются одним из факторов, которые определят дальнейшее присутствие американского военного контингента в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, подчеркнув, что в первую очередь оно должно отвечать интересам США.
«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — сказал Хегсет, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Стенограмму брифинга обнародовала пресс-служба Пентагона.
Министр обороны уточнил, что решение о структуре сил США на территории Европы будет принимать президент Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим ВС.
Ранее Хегсет заявлял, что Соединенные Штаты еще не приняли решение о дальнейшем военном присутствии американских вооруженных сил в Европе.
Накануне стало известно, что США выводят войска из ключевого хаба поддержки Украины в польской Ясенке.
Тем временем в Европе призвали США координировать любые действия, связанные с выводом военного контингента из региона.