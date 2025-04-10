Пентагон назвал условия для военного присутствия США в Европе: Все зависит от переговоров с Россией

«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — сказал Хегсет, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Стенограмму брифинга обнародовала пресс-служба Пентагона.