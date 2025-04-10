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Трамп: Военное присутствие США в Европе может сократиться

Президент США допустил сокращение военного присутствия США в Европе в случае определенных обстоятельств.

Военное присутствие Соединенных Штатов в Европе может быть сокращено. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что принятие решения по этому вопросу будет зависеть от определенных обстоятельств.

«Это зависит от обстоятельств», — сказал президент Соединенных Штатов в ответ на соответствующий вопрос журналиста во время общения с прессой в Белом доме в среду 9 апреля.

В то же время глава Пентагона Хегсет заявил, что переговоры США и России являются одним из факторов, которые определят дальнейшее присутствие американского военного контингента в Европе.

Накануне стало известно, что США выводят войска из ключевого хаба поддержки Украины в польской Ясенке.

Тем временем в Европе призвали США координировать любые действия, связанные с выводом военного контингента из региона.