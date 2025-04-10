Как украинский военный лётчик Алексей Зубрицкий стал российским космонавтом и за что он получил на родине 15 лет

А спустя всего пару недель в отношении россиянина уже появилось и уголовное дело. Его завела созданная летом 2023 года Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона, располагающаяся в Одессе. При этом охоту на Зубрицкого вели на западе Незалежной — специальное досудебное расследование осуществляли следователи из Хмельницкого, а рассматривал дело городской суд в Виннице. На весь процесс — до вынесения приговора — ушло всего чуть больше полугода.