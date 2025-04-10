Айти на минималках: Как Зеленский похвастался отсталостью Украины в сфере электронных сервисов

Приложение «Мрия» включает в себя расписание уроков, дневник с оценками, домашнее задание. За достижение школьники будут получать некую валюту, которую можно обменять на билеты в кино и другие развлечения. Будет организован доступ к дополнительным программам образования. Ещё там есть возможность анонимно сообщать о травле со стороны одноклассников. Родители же смогут видеть, спустился ли их ребёнок в убежище при воздушной тревоге. Но проблема в том, что Зеленский всё это преподнёс так, что кажется, будто это передовая разработка.