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Зеленский допустил встречу с США по украинскому конфликту в ближайшее время

Встреча может произойти в течение предстоящей недели.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил, что новая встреча делегаций Украины и США по вопросам урегулирования конфликта может состояться на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский выразил уверенность, что переговоры с американской стороной будут организованы в ближайшее время, уточнив, что это может произойти в течение предстоящей недели.

23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями Украины и США, а уже на следующий день, 24 марта, состоялась встреча представителей России и США. 25 марта в столице Саудовской Аравии был проведён ещё один раунд переговоров между Вашингтоном и Киевом. В этих встречах участвовали украинские чиновники, включая министра обороны Рустема Умерова, заместителя главы Офиса президента Павла Палису, а также представители вооружённых сил и специалисты в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что часть делегации РФ во главе с российским послом в США Александром Дарчиевым прибыла в турецкий Стамбул для второго раунда консультаций с американской стороной. Дипломаты двух стран проведут переговоры 10 апреля.