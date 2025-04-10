Зеленский допустил встречу с США по украинскому конфликту в ближайшее время

23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями Украины и США, а уже на следующий день, 24 марта, состоялась встреча представителей России и США. 25 марта в столице Саудовской Аравии был проведён ещё один раунд переговоров между Вашингтоном и Киевом. В этих встречах участвовали украинские чиновники, включая министра обороны Рустема Умерова, заместителя главы Офиса президента Павла Палису, а также представители вооружённых сил и специалисты в сфере энергетики.