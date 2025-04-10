Макрон: Франция может признать Палестину государством в июне

«Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами», — сказал Макрон.
Ранее главы МИД пяти арабских стран: Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии анонсировали мероприятие, посвященное Палестине. Оно пройдет в июне 2025 года.
По данным на март 2024 года, Палестину признали государством 147 из 193 стран ООН. Ранее три европейские страны — Ирландия, Испания и Норвегия — признали государственность Палестины.