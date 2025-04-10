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Зеленский потребовал от США говорить с Украиной на равных в сделке по ресурсам

Лидер киевского режима Владимир Зеленский резко отреагировал на комментарии министра финансов США Скотта Бессента о срыве подписания ресурсной сделки в феврале этого года. Ранее американский чиновник заявил, что украинский политик «сорвал самую лёгкую сделку в мире».

Источник: Life.ru

«Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас — на это я мог только сказать ему: “Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно”, — приводит слова Зеленского издание “Страна.ua”.

Зеленский добавил, что Бессент, возможно, ожидал «другого диалога». Он подчеркнул, что не считает Украину «третьесортной страной» и призвал США общаться с ней «на равных».

Кроме того, Зеленский заявил, что на предстоящих технических переговорах в Вашингтоне Киев планирует разработать основные принципы соглашения.

«Украина, в частности, будет отстаивать паритетность в управлении фондом», — уточнил Зеленский.

Ранее Life.ru сообщал, что Бессент охарактеризовал Зеленского как эстрадного артиста. Также глава Минфина США отметил, что новая дата подписания соглашения о совместной разработке недр ещё не назначена.