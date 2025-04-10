Корабли ВМС США получили приоритетный и бесплатный проход по Панамскому каналу

Он подчеркнул, что Панамский канал представляет собой стратегическую территорию, которую Панама должна охранять «совместно с США, а не с Китаем». По мнению Хегсета, США играют важную роль в обеспечении безопасности Панамского канала и противодействии «пагубному влиянию» Китая.