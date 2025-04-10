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Корабли ВМС США получили приоритетный и бесплатный проход по Панамскому каналу

США и Панама заключили рамочное соглашение, которое обеспечивает американским военным кораблям приоритетный и бесплатный проход по Панамскому каналу. Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет.

«Декларация о безопасности и эксплуатации Панамского канала является основой для беспрепятственного прохода американских военных кораблей и вспомогательных судов через Панамский канал», — заявил Хегсет.

Он подчеркнул, что Панамский канал представляет собой стратегическую территорию, которую Панама должна охранять «совместно с США, а не с Китаем». По мнению Хегсета, США играют важную роль в обеспечении безопасности Панамского канала и противодействии «пагубному влиянию» Китая.

Как сообщал Life.ru, в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не позволит Китаю владеть Панамским каналом. Этот географический объект соединяет Атлантический и Тихий океаны и является важнейшей артерией мировой торговли. Контроль над ним имеет стратегическое значение.