Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе санкций в Великобритании

Дмитрий Овсянников был назначен губернатором Севастополя в 2016 году по указу президента России Владимира Путина. В июле 2019 года подал в отставку. В августе 2022 года экс-губернатор прилетел из России в Турцию и оттуда подал заявление на получение британского паспорта. Документ ему был выдан в январе 2023 года, так как его отец — уроженец Великобритании, и оба брата имеют британские паспорта.