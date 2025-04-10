В США ожидают, что ЕС отложит увеличение пошлин на американские товары

«Он (президент США Дональд Трамп) сказал, что ответные тарифы увеличатся до 10%, и если Канада решит сохранить ответные меры, то, как я полагаю, наблюдая за тем, как это происходит с Китаем, это будет очень, очень плохим выбором. Вы знаете, Европа ввела ответные тарифы, но они сказали, что те начнут действовать только через пару недель, верно? И я думаю, что произойдет то, что они будут отложены на 90 дней, чтобы у них было время договориться с президентом [США], не имея ничего, что висело бы у них над головой», — сказал он.