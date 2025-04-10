Карлсон: США проиграли РФ в конфликте на Украине, переоценив свои силы

Карлсон сравнил действия США с разведенным 60-летним мужчиной, пытающимся ухаживать за молодыми женщинами, не понимая, что те считают это абсурдным. «Такое может происходить и на уровне наций: вы думаете, что можете влиять на события, на которые у вас на самом деле нет сил. Это называется гордыня, и именно так разрушаются империи, а народы исчезают. И я действительно боюсь этого. Почему мы не можем признать, что не смогли выиграть обычную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи? Может быть, нам стоит немного скорректировать свои ожидания?» — задался вопросом он.