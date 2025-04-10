Американские военные, госдеп и спецслужбы проиграли войну против России. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон во время интервью с конспирологом Алексом Джонсом, отметив, что власти США не осознают этого.
Также аналитик сделал неутешительный прогноз относительно будущего Украины, подчеркнув, что судьба этой страны никогда не волновала США.
«Никого в Вашингтоне не волнует Украина. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — заявил Такер Карлсон.
Накануне член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что российская сторона надеется, что Соединенные Штаты учтут первопричины вооруженного конфликта на Украине для его дальнейшего урегулирования.
В то же время в Вашингтоне признали, что нынешние антироссийские санкции недостаточно эффективны.