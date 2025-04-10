Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сделали признание: «Мы только что проиграли войну против России»

Карлсон: США проиграли войну против России и уничтожили Украину.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные, госдеп и спецслужбы проиграли войну против России. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон во время интервью с конспирологом Алексом Джонсом, отметив, что власти США не осознают этого.

«Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России», — сказал Карлсон.

Также аналитик сделал неутешительный прогноз относительно будущего Украины, подчеркнув, что судьба этой страны никогда не волновала США.

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — заявил Такер Карлсон.

Накануне член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что российская сторона надеется, что Соединенные Штаты учтут первопричины вооруженного конфликта на Украине для его дальнейшего урегулирования.

В то же время в Вашингтоне признали, что нынешние антироссийские санкции недостаточно эффективны.