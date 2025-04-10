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Захарова: слова Макрона о РФ могли быть вызваны перепадами давления

Захарова выразила сомнение в последовательности позиции французского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с телеканалом «Москва 24» прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной политике и его намерении выступать от имени всей Европы на переговорах с Россией.

С ироничной ноткой Захарова выразила сомнение в последовательности позиции французского лидера. По её словам, поведение Макрона может зависеть от внешних факторов, таких как погодные условия или даже атмосферное давление.

Она также предположила, что изменения в риторике Макрона могут быть вызваны личными обстоятельствами или настроением, добавив, что взаимосвязь этих факторов пока не установлена, но явно требует внимания.

Ранее Макрон заявлял, что на Украину будет отправлена британо-французская военная делегация, которая примет участие в разработке формата будущей армии страны. Также, по его словам, «миротворческие силы», которые Запад собирается направить в Украину, будут иметь возможность дать «военный ответ» в случае нападения.