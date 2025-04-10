Захарова: слова Макрона о РФ могли быть вызваны перепадами давления

Ранее Макрон заявлял, что на Украину будет отправлена британо-французская военная делегация, которая примет участие в разработке формата будущей армии страны. Также, по его словам, «миротворческие силы», которые Запад собирается направить в Украину, будут иметь возможность дать «военный ответ» в случае нападения.