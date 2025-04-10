Глава Пентагона сообщил о соглашении по Панамскому каналу

В свою очередь, глава Белого дома рассказал, что США намерены восстановить контроль над Панамским каналом. В январе во время инаугурационной речи политик сообщил о планах Вашингтона установить контроль над Панамским каналом. Он добавил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов.