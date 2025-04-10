Маск поставил смайлик под мем российского посольства в Кении о торговых пошлинах

Мем про американские торговые пошлины, не затронувшие Россию, вызвал реакцию американского миллиардера Илона Маска, входящего в команду президента США Дональда Трампа. Маск оставил смеющийся смайлик в социальной сети Х под постом российского посольства в Кении с мемом под названием «Тарифные войны».
На картинке изображен человек, который беззаботно наблюдает с возвышенности над большой группой суетящихся на пустыре людей. Отдыхающий человек помечен российским флагом, а суетящаяся толпа — флагами США, ЕС и Китая.
Напомним, США ввели пошлины против всего мира. В список вошли 185 стран, однако там нет ни России, ни Белоруссии. Ответы на семь главных вопросов о новых американских пошлинах здесь на KP.RU.
Позднее в Белом доме рассказали, почему не включили Россию в список пошлин Трампа.
Тем временем Евросоюз хочет ответить на пошлины США с позиции силы. К чему это может привести, читайте здесь на KP.RU.