Трамп: у США есть секретное и самое мощное оружие в мире

8 апреля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху анонсировал увеличение оборонного бюджета США до $1 трлн. «Никто не видел ничего подобного, и мы должны укреплять наши вооруженные силы», — сказал Трамп. Он добавил, что США должны быть сильными, потому что в мире «сейчас много плохих сил».