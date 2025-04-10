Трамп: у США есть секретное и самое мощное оружие в мире

«Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал Трамп, не уточняя каких-либо деталей (цитата по «РИА Новости»).
8 апреля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху анонсировал увеличение оборонного бюджета США до $1 трлн. «Никто не видел ничего подобного, и мы должны укреплять наши вооруженные силы», — сказал Трамп. Он добавил, что США должны быть сильными, потому что в мире «сейчас много плохих сил».
3 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с целевого показателя в 2% ВВП до 5%. Столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса.