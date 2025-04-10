Сирийская диаспора добилась смены посла в России

«Переходное правительство Сирии занялось процессом перестановок в своих посольствах за рубежом. Посол Сирии в Москве получил уведомление о необходимости сложить свои полномочия и прибыть в Дамаск. Лоббировать смещение сирийская диаспора начала еще с момента краха правительства 8 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.