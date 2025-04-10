Трамп заявил, что надеется на встречу с Путиным «в какой-то момент»

Глава Белого дома Дональд Трамп надеется, что «в какой-то момент» он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил 9 апреля журналистам в Овальном кабинете.
Политику задали вопрос, есть ли шанс, что они проведут такую встречу в Саудовской Аравии.
«Посмотрим. Мы должны дойти до этого», — сказал Трамп.
При этом президент США затронул тему украинского кризиса. Он призвал к скорейшему прекращению боевых действий и указал на необходимость заключения сделки между Москвой и Киевом.
Напомним, в конце марта стало известно, что Трамп планирует нанести визит в Саудовскую Аравию. Глава государства отметил, что поездка может состояться в апреле или позднее.
Позже представитель Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США посетит Саудовскую Аравию в мае.