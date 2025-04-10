Глава МО Греции: ЕС нужен десяток лет для достижения автономии в обороне

Дендиас подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления и крупные финансовые планы — в том числе суммы в размере 150 миллиардов евро, о которых говорят в Брюсселе, — этих средств может быть недостаточно. Более того, в Европе на данный момент отсутствует необходимая промышленная база, способная в сжатые сроки производить вооружения и технику в нужных объемах.