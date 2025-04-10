Вулин: Сербия никогда не забудет о вкладе России в борьбу с нацизмом

Сербия всегда будет помнить о вкладе России в борьбу с нацизмом и свободу сербского государства, заявил вице-премьер этой страны Александр Вулин.
Он упомянул различные конфликты, во время которых сербов спасали.
«Мы не нация трусов и предателей, и мы не та нация, которая забудет, что Сербия в том виде, в каком она есть сегодня, не существовала бы, если бы Россия не пожертвовала как минимум одной жизнью за каждую нашу жертву за свободу — в войнах против Османской империи, в Первой и Второй мировых войнах», — отметил заместитель главы правительства, которого цитирует ТАСС.
Напомним, в начале апреля сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия якобы собственными силами смогла выбить со своей территории войска нацистской Германии в период Второй мировой войны. Он утверждал, что помощь республике со стороны СССР «была ограниченной».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это высказывание Вучича вызывает удивление. Она предположила, что сербский лидер мог неверно выстроить фразу, что исказило смысл его слов.