Вулин: Сербия никогда не забудет о вкладе России в борьбу с нацизмом

«Мы не нация трусов и предателей, и мы не та нация, которая забудет, что Сербия в том виде, в каком она есть сегодня, не существовала бы, если бы Россия не пожертвовала как минимум одной жизнью за каждую нашу жертву за свободу — в войнах против Османской империи, в Первой и Второй мировых войнах», — отметил заместитель главы правительства, которого цитирует ТАСС.