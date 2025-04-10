Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вулин: Сербия никогда не забудет о вкладе России в борьбу с нацизмом

Вице-премьер республики упомянул различные конфликты, во время которых Россия спасала сербов.

Источник: Аргументы и факты

Сербия всегда будет помнить о вкладе России в борьбу с нацизмом и свободу сербского государства, заявил вице-премьер этой страны Александр Вулин.

Он упомянул различные конфликты, во время которых сербов спасали.

«Мы не нация трусов и предателей, и мы не та нация, которая забудет, что Сербия в том виде, в каком она есть сегодня, не существовала бы, если бы Россия не пожертвовала как минимум одной жизнью за каждую нашу жертву за свободу — в войнах против Османской империи, в Первой и Второй мировых войнах», — отметил заместитель главы правительства, которого цитирует ТАСС.

Напомним, в начале апреля сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия якобы собственными силами смогла выбить со своей территории войска нацистской Германии в период Второй мировой войны. Он утверждал, что помощь республике со стороны СССР «была ограниченной».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это высказывание Вучича вызывает удивление. Она предположила, что сербский лидер мог неверно выстроить фразу, что исказило смысл его слов.