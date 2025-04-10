Карлсон заявил о готовности США начать ядерную войну с Россией

По его словам, в середине конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если Соединенные Штаты отправят оружие Украине и позволят им использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. Уточняется, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.