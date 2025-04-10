Сенаторы США предложили создать фонд по борьбе с теневым флотом России

Американские сенаторы Джони Эрнст (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ) представили в конгрессе законопроект, который предполагает создание фонда по контролю за соблюдением санкций в отношении России при Министерстве финансов США с первоначальным бюджетом $150 млн в 2025 году, передает Reuters.
Задачей этого фонда будет обеспечение соблюдения санкций танкерами, которые используются для перевозки российской нефти в обход санкций, то есть сырья, которое продается дороже установленного в 2022 году потолка цен в $60 за баррель. Для нефтепродуктов с 2023 года действует аналогичная мера.
Также согласно законопроекту, фонд будет обеспечивать соблюдение санкций в отношении судов, которые перевозят сырую нефть из Ирана. В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран во избежание получения им ядерного оружия. Американский чиновник тогда сообщил Reuters, что в рамках усилий по оказанию максимального давления администрация Трампа проведет кампанию, «направленную на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».
Инициатива сенаторов предполагает, что любая «захваченная США» нефть будет продана, и средства, «превышаюшие определенный уровень», в конечном итоге помогут погасить госдолг США, который составляет более $36,7 трлн.
По словам Эрнста, закон расширит обмен разведданными и снабдит правоохранительные органы инструментами для борьбы с «незаконными» торговыми сетями, а также позволит США «использовать арестованные активы и погасить наш собственный долг».
Пока не ясно, примут ли законопроект в конгрессе, однако многие законодатели от обеих партий согласны с принятием мер в отношении России и Ирана, пишет Reuters.
В начале января, незадолго до смены президента США, Вашингтон ввел «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В список вошли в том числе более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью теневого флота России. Компании из других стран регулярно попадают под западные вторичные санкции за помощь в обходе ограничений.
Москва считает санкции незаконными и требует их снятия.