Сенаторы США предложили создать фонд по борьбе с теневым флотом России

В начале января, незадолго до смены президента США, Вашингтон ввел «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В список вошли в том числе более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью теневого флота России. Компании из других стран регулярно попадают под западные вторичные санкции за помощь в обходе ограничений.