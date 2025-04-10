«Ъ»: сирийская диаспора добивается смены посла Сирии в Москве аль-Джафари

Напомним, ранее координатор по связям со СМИ в сирийском внешнеполитическом ведомстве Абдулла Аль-Хаки заявил, что Дамаск решил сменить посла в Москве. Он уточнил, что имя нового главы дипмиссии в РФ власти Сирии объявят позднее. По словам координатора, на эту должность претендуют несколько человек.