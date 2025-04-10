«Ъ»: сирийская диаспора добивается смены посла Сирии в Москве аль-Джафари

Сирийская диаспора добивается отзыва в Дамаск посла Сирии в Москве Башара аль-Джафари, которого якобы уже уведомили о необходимости сложить полномочия и прибыть на родину, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
«Основная претензия к господину аль-Джафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства (экс-президента Сирии — прим. ред.) Башара Асада на международных площадках», — говорится в публикации.
Вместе с тем, как утверждают источники, после назначения переходного правительства республики дипломат формально сменил свою позицию и поддержал новое руководство страны. Дипломат также начал критиковать прежние власти.
Источник в сирийской диаспоре выразил сомнение в том, что аль-Джафари захочет вернуться в Сирию. Вместе с тем собеседник не исключил, что новые власти Сирии могут инициировать расследование в отношении дипломата и решат задержать его.
Напомним, ранее координатор по связям со СМИ в сирийском внешнеполитическом ведомстве Абдулла Аль-Хаки заявил, что Дамаск решил сменить посла в Москве. Он уточнил, что имя нового главы дипмиссии в РФ власти Сирии объявят позднее. По словам координатора, на эту должность претендуют несколько человек.