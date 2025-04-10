Источник агентства подчеркнул, что украинская сторона не предпринимала попыток эвакуации тел своих военнослужащих. Более того, по его словам, многие из погибших скончались от полученных ран, будучи брошенными своими сослуживцами.
В силовых структурах также сообщили, что после освобождения населённого пункта Гуево российским войскам предстоит выбить противника из Олешни и Горналя для полного освобождения региона от подразделений ВСУ.
Напомним, 8 апреля стало известно об освобождении села Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Минобороны уже официально подтвердило эту информацию.