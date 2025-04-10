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Десятки тысяч тел: ВС РФ эвакуируют погибших ВСУшников в Курской области

Российские военные приступили к эвакуации тел погибших бойцов ВСУ с приграничных территорий Курской области. По данным ТАСС, речь идёт о десятках тысяч погибших.

Источник: Life.ru

Источник агентства подчеркнул, что украинская сторона не предпринимала попыток эвакуации тел своих военнослужащих. Более того, по его словам, многие из погибших скончались от полученных ран, будучи брошенными своими сослуживцами.

В силовых структурах также сообщили, что после освобождения населённого пункта Гуево российским войскам предстоит выбить противника из Олешни и Горналя для полного освобождения региона от подразделений ВСУ.

Напомним, 8 апреля стало известно об освобождении села Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Минобороны уже официально подтвердило эту информацию.