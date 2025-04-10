Михаил Котюков: Регион входит в десятку лидеров по объёмам ВРП, промышленного производства и инвестициям

Михаил Котюков сказал: «Регион входит в десятку лидеров по объёмам ВРП, промышленного производства и инвестициям. За последние пять лет прирост инвестиций составил свыше 50% в сопоставимых ценах и по итогам прошлого года достиг 1,1 трлн рублей. Этот результат девятый в стране и первый в СФО. Инвестпортфель региона до 2030 года включает более 290 проектов. Самые масштабные из них реализуются в Арктической зоне».