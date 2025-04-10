Михаил Котюков: Регион входит в десятку лидеров по объёмам ВРП, промышленного производства и инвестициям

По видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. На территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики. В Сибири также сформирована база для подготовки квалифицированных специалистов — на укрепление кадрового потенциала работают ведущие образовательные и научные центры», — обратился к участникам заседания Дмитрий Патрушев.
Глава региона поблагодарил Дмитрия Патрушева за инициативу вывести задачи развития Сибири на отдельный уровень контроля, отметив, что это даст новый импульс для реализации планов и программ.
Михаил Котюков сказал: «Регион входит в десятку лидеров по объёмам ВРП, промышленного производства и инвестициям. За последние пять лет прирост инвестиций составил свыше 50% в сопоставимых ценах и по итогам прошлого года достиг 1,1 трлн рублей. Этот результат девятый в стране и первый в СФО. Инвестпортфель региона до 2030 года включает более 290 проектов. Самые масштабные из них реализуются в Арктической зоне».
В числе ключевых проектов — нефтегазовый проект «Восток Ойл», который позволит нарастить краю объем добычи нефти более чем в два раза и увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути; а также проекты освоения новых ресурсов месторождений Талнахского рудного узла и увеличение к 2027 году суммарных добывающих мощностей руды до 9 млн тонн в год; запуск в 2026 году первой очереди проекта по освоению Черногорского месторождения платины и палладия; увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения «Благодатное» в Северо-Енисейском районе.
Губернатор отметил, что одной из важнейших задач является увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого в краевом центре создана Красноярская технологическая долина. Заключены соглашения с пятью резидентами. Двое из них запускают производство уже в этом году.
Драйвером развития новых отраслей в регионе должен стать проект, связанный с освоением в Кежемском районе Чуктуконского месторождения редкоземельных металлов. Запасы составляют 2,9 млн тонн оксидов редкоземельных металлов или 10% всех разведанных запасов в России.
В завершение своего выступления Михаил Котюков подчеркнул, что имеющиеся компетенции и ресурсы, стабильная работа крупных компаний и повышение уровня технологического развития предприятий позволяют краю в непростых условиях оставаться опорным регионом страны.