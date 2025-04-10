Мадуро назвал решение Трампа о вводе пошлин концом западной глобализации

Решение главы Белого дома Дональда Трампа ввести импортные пошлины знаменует собой конец западной глобализации, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Он подверг критике эти ограничения и подчеркнул, что речь идёт об экономической войне.
«Торгово-экономическая тарифная война против 185 стран мира привела к положению, которое сегодня можно назвать концом западной глобализации», — сказал глава государства в ходе выступления на IX Саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).
Мероприятие проходит в столице Гондураса городе Тегусигальпа. Мадуро подключился к участникам саммита по видеосвязи. Президент Венесуэлы отметил, что решение США нанесло «смертельные раны» международному торгово-экономическому праву и соглашениям в сфере торговли.
По его словам, американские пошлины разрушили Всемирную торговую организацию. Мадуро также напомнил, что многие годы под санкциями США находятся Куба, Никарагуа и Венесуэла.
Глава государства обратил внимание, что теперь ограничения коснулись и других стран. Он выразил мнение, что США, введя импортные пошлины, борются с «зарождающимся многополярным миром».
Напомним, ранее стало известно, что Мадуро подписал конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении в Венесуэле, которое будет действовать 60 дней. Президент рассказал, что причиной такого шага стали международная ситуация и последствия «торговой войны со стороны США против всего мира».