Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лавров прибыл в Алматы на совет глав МИД СНГ

Дипломаты стран Содружества обменяются мнениями по ключевым вопросам укрепления безопасности и стабильности в центрально-азиатском регионе.

Источник: Посольство России в Казахстане

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в Алматы, чтобы принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, сообщили в МИД России.

«Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии», — говорится в сообщении.

На заседании в Алматы министры иностранных дел СНГ «обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, обсудят приоритеты и направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в текущем году», сообщали ранее в МИД России.

При этом основное внимание министры уделят подготовке к празднованию в государствах-участниках содружества 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также тематике укрепления пограничной безопасности.