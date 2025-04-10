Сергей Лавров прибыл в Алматы на совет глав МИД СНГ

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в Алматы, чтобы принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, сообщили в МИД России.
«Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии», — говорится в сообщении.
На заседании в Алматы министры иностранных дел СНГ «обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, обсудят приоритеты и направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в текущем году», сообщали ранее в МИД России.
При этом основное внимание министры уделят подготовке к празднованию в государствах-участниках содружества 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также тематике укрепления пограничной безопасности.