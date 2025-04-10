Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США

«В нынешней обстановке совместные усилия Китая и ЕС по защите основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также приверженность либерализации и упрощению торговли внесут больший вклад в стабильность и определенность мировой экономики и глобальной торговли», — сказал Ван Вэньтао.