В США хотят создать фонд для борьбы с Россией

Группа американских сенаторов предложила создать фонд для борьбы с так называемым «теневым флотом», который используется для обхода антироссийских санкций. Об этом информирует агентство Reuters, уточнив, что в инициативную группу входят сенаторы, представляющие разные партии.
Предполагается, что фонд будет использоваться как для поддержки санкций, так и для преследования лиц, занимающихся якобы нелегальной транспортировкой нефти.
Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа может ввести запрет на проход судов с нефтью из России по Балтийскому морю. В Вашингтоне считают, что нынешние антироссийские санкции недостаточно эффективны.
Тем временем танкеры из черного списка, обвиняемые в перевозке нефтепродуктов из России, успешно загружаются нефтью и отправляются в рейсы.
Напомним, американский аналитик Фишман предупредил, что в случае введения Трампом санкций на российскую нефть этот шаг американского лидера грозит последствиями в том числе для самих США и может привести к росту цен на нефтепродукты для потребителей в США, а также дестабилизировать зависящие от нефти экономики на Ближнем Востоке и в Африке.