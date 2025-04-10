В США хотят создать фонд для борьбы с Россией

Напомним, американский аналитик Фишман предупредил, что в случае введения Трампом санкций на российскую нефть этот шаг американского лидера грозит последствиями в том числе для самих США и может привести к росту цен на нефтепродукты для потребителей в США, а также дестабилизировать зависящие от нефти экономики на Ближнем Востоке и в Африке.