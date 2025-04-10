Бессент предупредил, что сближение с Китаем «перережет горло» Европе

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что он ожидает достижения торговых соглашений с союзниками США, которые заложат основу для коллективного подхода к Китаю для решения проблемы «несбалансированной структуры торговли» страны.
Также он предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», — подчеркнул Бессент (цитата по Bloomberg).
Так он прокомментировал заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса, который отправляется с визитом в Китай. 9 апреля испанский премьер заявил, что действия США при Дональде Трампе требуют адаптации и пересмотра баланса в торговых отношениях. В частности, считает он, Евросоюзу и Китаю следует пересмотреть отношение друг к другу, а Испания может сыграть роль в создании более сбалансированных альянсов между сторонами.
Bloomberg отмечал, что, учитывая предстоящее подписание соглашений в таких областях, как фармацевтика, сельское хозяйство и медицинские товары, Испания является перспективным партнером Китая в Европе в период растущей экономической неопределенности. Санчес неоднократно критиковал политику Брюсселя в отношении Пекина.
Источник агентства, знакомый с мнением Мадрид, рассказал, что и Евросоюз, и Испания рассматривают Китай как партнера, конкурента и соперника, однако испанская сторона уделяет больше внимания Пекину как партнеру.
Заместитель генсека ООН Кристина Галлах, экс-замглавы МИДа Испании, сочла поездку Санчеса в Китай не только своевременной, но и разумной. «Один из лучших способов борьбы с тарифной угрозой — это укрепление всевозможных отношений, и в торговле Китай может сыграть огромную роль», — сказала она.
2 апреля Трамп сообщил о введении «зеркальных» пошлин от 10 до 50% в отношении более двух сотен стран. Для Евросоюза ставка составила 20%. Мера должна была вступить в силу 9 апреля, однако в этот день президент США объявил о 90-дневной паузе введения пошлин из-за обращения более 75 стран с просьбой пересмотреть решения по пошлинам и торговым барьерам.
Также на решение о приостановке меры повлияла «довольно мрачная» ситуация на рынках из-за растущего беспокойства, добавил Трамп. На время паузы будет действовать базовая ставка в 10%. Исключением стал Китай из-за введения ответных пошлин, которые после последнего ужесточения составили 84%. Трамп объявил о повышении ставки для Пекина с 104% до 125%.
США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт из ЕС стали и алюминия на сумму в $28 млрд. Евросоюз решил принять ответные меры и ввести пошлины на импорт из США на сумму €22 млрд.