Бессент предупредил, что сближение с Китаем «перережет горло» Европе

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса, который отправляется с визитом в Китай. 9 апреля испанский премьер заявил, что действия США при Дональде Трампе требуют адаптации и пересмотра баланса в торговых отношениях. В частности, считает он, Евросоюзу и Китаю следует пересмотреть отношение друг к другу, а Испания может сыграть роль в создании более сбалансированных альянсов между сторонами.