Карлсон призвал отправлять в тюрьму тех в США, кто передал оружие Киеву

«На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых. Вы рискуете ядерной войной, вас должны запереть. Я не понимаю, как такое возможно, я даже поверить не мог», — сказал экс-телеведущий в разговоре с журналистом Алексом Джонсом.