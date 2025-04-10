Карлсон призвал отправлять в тюрьму тех в США, кто передал оружие Киеву

Официальные лица в США, принимавшие решение передать оружие киевскому режиму для нанесения ударов вглубь России, должны быть осуждены на тюремные сроки, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Он упомянул отчёт Пентагона, авторы которого предупредили о высоких рисках ядерного конфликта в случае, если Вашингтон предоставит Киеву вооружение, позволяющее бить по российской территории. В документе уточнялось, что вероятность подобного столкновения составляет 50%.
Карлсон отметил, что несмотря на угрозу, чиновники в США решились на отправку оружия для ВСУ.
«На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых. Вы рискуете ядерной войной, вас должны запереть. Я не понимаю, как такое возможно, я даже поверить не мог», — сказал экс-телеведущий в разговоре с журналистом Алексом Джонсом.
Он отметил, что принять такое решение может только тот, кто не вполне осознаёт свои поступки.
«Представьте себе, какое это зло, надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое», — добавил Карлсон.
Напомним, в середине марта агентство Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что США якобы возобновляют поставки Киеву дальнобойных бомб GLSDB. Указанные боеприпасы способны атаковать цели на расстоянии до 161 км. Они производятся и используются странами НАТО.