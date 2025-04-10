Почему забуксовал законопроект, что таксисты должны ездить только на машинах РФ

Как отмечают эксперты, такая инициатива может привести к значительным последствиям для рынка такси, включая уход многих водителей и рост тарифов. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в «Известиях» выразил опасения, что требования по локализации могут затронуть около полумиллиона самозанятых водителей, которые используют автомобили не отечественного производства. Это может привести к сокращению числа легальных таксистов и увеличению цен на услуги.