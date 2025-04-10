CBS: Трамп случайно позвонил экс-помощнику, которого называл неудачником

Президент США Дональд Трамп по ошибке оказался на телефонной линии со своим бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого за день до этого публично раскритиковал. Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, недоразумение стало результатом ошибки одного из помощников Трампа.
Согласно информации телеканала, 3 марта Макмастеру поступил звонок из Белого дома — ему сообщили, что президент США хочет с ним поговорить. Однако накануне Трамп опубликовал в соцсети Truth Social резкое высказывание в адрес экс-помощника, назвав его «слабым и абсолютно неэффективным неудачником» из-за критики американской политики в отношении России.
Когда Трамп начал разговор с обращения к Генри, Макмастер понял, что звонок был не для него. Он вежливо представился, после чего Трамп, поняв, с кем говорит на самом деле, в раздражении прервал беседу и высказал свои претензии.
Как выяснилось, глава государства на самом деле хотел поговорить с губернатором Южной Каролины Генри Макмастером, а схожесть фамилий привела к путанице. Ошибку допустил один из сотрудников штаба Трампа, набравший неправильный номер.
Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что инициирует процесс импичмента главы государства Дональда Трампа в течение ближайших 30 дней.