Axios: конгрессмены из Демпартии хотят отстранить Маска от госслужбы

Группа американских конгрессменов потребовала отстранить Илона Маска от работы в правительстве к 30 мая. В инициативной группе 77 человек, все они представляют Демократическую партию.
Демократы нашли юридическое обоснование своему требованию. Они утверждают, что Маск не имеет права занимать пост ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) более 130 дней. При этом в случае отставки он сможет вернуться к правительственной работе не ранее, чем через год, утверждают сенаторы.
Ранее сообщалось, что в федеральных агентствах США начались массовые увольнения сотрудников, включая тех, кто находится на испытательном сроке. Увольнения затронули Министерство образования и Управление по делам малого бизнеса. Таким образом Трамп и Маск начали чистку чиновничьего аппарата.
После этого разъяренные американские чиновники нажаловались Трампу на Маска.
Тем временем в США церковь отозвала лицензию священника Робинсона за пародию на жест Илона Маска.