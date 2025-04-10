Axios: конгрессмены из Демпартии хотят отстранить Маска от госслужбы

Демократы нашли юридическое обоснование своему требованию. Они утверждают, что Маск не имеет права занимать пост ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) более 130 дней. При этом в случае отставки он сможет вернуться к правительственной работе не ранее, чем через год, утверждают сенаторы.