Демократы потребовали от Трампа отстранить Илона Маска от DOGE к 30 мая

«Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет чётко указано, что Маск уйдёт в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая», — указано в письме, которое подписали 77 демократов.
В основе заявления лежит закон, согласно которому специальные государственные служащие не должны работать более 130 дней. В тексте также указано, что Маску не разрешат вернуться на должность специального госслужащего в течение года «без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX».
«Мы ясно даём понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с настоящего момента и до 30 мая», — сказал демократ от Техаса Грег Касар, который стал инициатором письма, в интервью Axios.
Ранее в Белом доме заявили, что Илон Маск покинет госслужбу, когда его работа в DOGE будет завершена. Также об уходе Маска говорил и Дональд Трамп.