«То, что он (Зеленский. — прим. ред.) военный преступник и человек, совершивший преступление против человечности, тут даже говорить не стоит. Конечно, он преступник с руками по локоть в крови. За Курскую, за Белгородскую, за обстрелы ДНР и ЛНР, которые являются уже сейчас конституционными территориями России, как и Запорожская, Херсонская области. Атаки через Днепр в попытках высадить десант, где гибнут под пулеметами люди — это все как минимум нарушение правил ведения войны, а как максимум — преступление против человечества. Приказы о том, чтобы кошмарить Курскую область так, чтобы живые позавидовали мертвым, и давление ужасом на мирное население вынудить Путина к переговорам и к обмене курской территории на какую-то занятую территорию Россией. Это что, не он? Или он этого не знает? Или он приказал пирожными кормить бабушек и дедушек? Он не отдавал приказ, допустим, зайти на улицу Золотопогонную, 2, квартира 4, выстрелить в бабушку. Таких приказов он не отдавал. Это делали другие, но они под крышей приказа верховного главнокомандующего взять и закошмарить часть Курской области. Так сказать, это на повешение тянет. А кроме того, если его поймает Дмитрий Ярош** из “Правого сектора”, то он его без какого-либо трибунала вздернет», — сказал собеседник издания.